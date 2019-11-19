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Стало известно, почему зимой часто отказывают тормоза автомобиля

Эксперты посоветовали, как автомобилистам правильно подготовить автомобиль перед зимой. Они рассказали, почему в это время года чаще всего у машины отказывают тормоза и как правильно предотвращать возникновения таких ситуаций.
Стало известно, почему зимой часто отказывают тормоза автомобиля

Главная причина проблем зимой – это некачественная тормозная жидкость. Эксперты советуют менять ее перед началом данного периода, это поможет не волноваться за потенциальный отказ тормозов во время езды по снегу. При этом следует отдавать предпочтение качественным жидкостям, ведь дешевые варианты не всегда корректно выполняют свои функции.

Еще один способ избежать отказа тормозов зимой – это не использовать средство, которое уже долгое время стоит в гараже. Оно может испортиться, поэтому будет лишь ухудшать работу тормозной системы автомобиля. В такой ситуации у экспертов есть только один совет для автолюбителей – купить новую жидкость.

Проблемы с отказом тормозов зимой могут быть связаны с большим пробегом автомобиля. В таком случае резиновые трубки тормозной системы начинают трескаться и протекать, а это в свою очередь приводит к нарушению работы всей системы. В таком случае нужно проконсультироваться со специалистом и купить «неагрессивную» тормозную жидкость.

И последний совет от экспертов – обращать внимание на температуру закипания. В первую очередь это касается владельцев новых автомобилей, они сильнее остальных нагревают тормозную жидкость.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:10

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