Дмитрий Быков высказался о конфликте с Верой Полозковой

Ведущая программы Ирина Шахман попросила Быкова объяснить конфликт с Полозковой. Ранее писатель негативно высказался о литературной деятельности коллеги. Ведущая, общаясь с приглашенным гостем, спросила у него, можно ли считать правдой то, что поэт становится поэтом только после того, как профессиональные деятели искусства могут «хорошо клюнуть в его творчество», на что Быков ответил, что профессионалы здесь не играют никакой роли. Ирина Шихман, в свою очередь, вспомнила, что Вера Полозкова считала иначе. «Вера Полозкова это кто?» - поинтересовался писатель, сообщив ведущей, что эту поэтессу он видел всего лишь два раза в жизни. По словам Быкова, она пришла к нему однажды и попросила написать предисловие к своей книге, но тогда автор посчитал, что ей еще рано издавать свои произведения.