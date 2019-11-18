Женщины выбрали лучший автомобиль 2019 года





На конкурсе “Всемирный женский автомобиль года” в коллегию вошел 41 эксперт из 32 стран. Каждый специалист определил лучших в шести представленных категориях: городской автомобиль, люксовый класс, электромобили, спортивные машины, семейные и кроссоверы. Главным семейным транспортным средством назвали Mazda 3, но также обратили внимание на Toyota Corolla и BMW 3-Series. Победителем категории Urban стал Kia XCeed, но неплохие результаты также продемонстрировали Renault Clio и Skoda Skala. Среди электромобилей в тройку лидеров вошли Kia Soul EV, Audi e-tron и Tesla Model 3.Главным спортивным авто, согласно женскому выбору, стал Porsche 911. В люксовом классе победу одержал BMW 8-Series, а среди спортивных — Range Rover Evoque.