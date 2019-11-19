Шестилетняя дочь Маргариты Симоньян начала писать роман на английском языке

Дочь Маргариты Симоньян удивила свою мать тем, что начала писать роман на английском языке в свои шесть лет. Марьяна Кеосаян родилась в 2013 году в фактическом браке журналистки с режиссером Тиграном Кеосаяном. В своем микроблоге медиаменеджер показала страницы первой главы романа, который написан от руки. Дочь журналистки также украсила свою работу рисунками.В комментариях фолловеры похвалили Марьяну Кеосаян, восхитившись ее умениями в таком возрасте. Журналистка также напомнила, что она продолжает ходить на встречи с читателями книги “Черные глаза”.