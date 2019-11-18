Звезда "Дом-2" Милена Безбородова бросила брата в детдоме, потому что там он находится на полном обеспечении





Милена Безбородова и сама выросла в детском доме. Но сейчас то, что она не забирает своего 12-летнего брата к себе, она оправдывает тем, что он живет очень хорошо. Так, у него есть возможность ездить в детские лагеря 3-5 раз за сезон, а подобное может себе позволить даже не каждая хорошо обеспеченная семья.Девушка отметила, что там им покупают хорошую и фирменную одежду, а также он может кушать все, что захочет. Помимо этого, он занимается футболом в одной из самых лучших команд, которые есть в Эстонии.Ей кажется, что он получает знаний гораздо больше от своих учителей, чем он смог бы получить от нее. Также Милена отметила, что если бы и хотела забрать брата, то ей бы не отдали, так как он поддерживает общение с родной матерью.