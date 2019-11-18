Ученые создали лекарство, способное продлевать жизнь человека





Прогерия является наследственным заболеванием. Оно приводит к ускоренному старению клеток, из-за чего человек умирает очень рано, в среднем организм перестает функционировать в 13 лет. Причиной процесса преждевременного старения являются нарушения в теломерах, находящихся на краях хромосом. Их задача состоит в защите ДНК от повреждений во время процесса копирования клеток. Из-за проблем с ними происходит накапливание некодирующей РНК, что и приводит к старению всего организма.Ученые синтезировали «конструкции», которые прикрепляются к молекуле РНК и подавляют активность поврежденных клеток. В результате этого во время копирования ДНК не получают повреждений, а это приводит к росту продолжительности жизни. Эксперимент на мышах показал значительный прирост этого показателя. Среднее увеличение жизни составило 24%, а максимальный результат равняется 44%.Специалисты отмечают, что похожие процессы происходят и в организме здоровых людей, однако они начинаются позже и идут значительно дольше. Именно поэтому, теоретически, созданное лекарство может продлить жизни обычного человека.