АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Эксперты назвали последствия отказа от смартфонов в современности

С каждым годом людям становится труднее отказаться от использования гаджетов. Эксперты перечислили последствия отказа от смартфонов в современности.

Согласно данным компании Pew Research Center, количество пользователей смартфонов увеличивается с каждым годом. В России в 2018 году телефоны имелись у 60% граждан, поэтому специалисты интересуются последствиями перехода на кнопочные аппараты. Это может стать затруднительным для большинства, поскольку человеку придется спрашивать прохожих, чтобы найти нужный дом, а поискать в интернете нужную информацию будет возможно только через ноутбук. При этом улучшится внимание, поскольку смартфон выступает серьезным отвлекающим фактором.

Кнопочный телефон эксперты советуют иметь людям, которым нужно найти баланс между работой и домом. Дело в том, что многие используют смартфоны как часть рабочего компьютера, а без расширенных возможностей появится больше сил и времени для полноценного отдыха.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали последствия отказа от смартфонов в…
Похудевшая Ирина Дубцова показала свою стройную…
Медики перечислили улучшающих зрение 11…
Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону закончилось…
В Xiaomi разработали гаджет для очистки…
Кристина Орбакайте показала кулинарный талант своей дочери…
Huawei Nova 6 и Honor V30 получат селфи-камеру с…
Сына Бари Алибасова избили во время съемок программы “Пусть…
Эксперты составили список наиболее продаваемых авто на вторичном рынке…
«Мне неприятно, когда Голд прыгает сверху на другом мужике»: Илья Яббаров отчитал возлюбленную за…
Владимир Симонов до сих пор не может смириться с убийством…
Экстрасенс Татьяна Анисимова предсказала звезде "Дома-2" Ольге Рапунцель рождение…
«Гараж 54» создал прозрачные колесные…
Ксения Собчак готовится открыть собственную кулинарию с вегетарианскими и веганскими блюдами без…
Ученые нашли метод создания новых нервных…
"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на…
Врач рассказал, как правильно бороться с осенней…
Бывшую участницу проекта "Дом-2" Ольгу Бузову назвали одной из богатейших женщин…
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок в платье с…
В Турции рыбак обнаружил окаменелости возрастом 7,5 миллиона…
«Получше катафалка»: Максим Виторган подшутил над свадьбой Ксении…
Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой…
Максим Виторган публично поблагодарил Ксению Собчак за…
Врачи из РФ рассказали, кому противопоказаны медицинские…
Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с…
Медики рассказали об опасности выпяченного…
«Я люблю цирк Запашных»: Ксения Бородина обругала затравивших ее…
В Москве по неизвестным причинам скончался трехмесячный…
Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставят на…
"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против…
Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном…
Sony запатентовала геймпад для PlayStation…
Ученые с помощью 3D-принтера создали пуленепробиваемые…
Мадонна приняла заполненную льдом…
Женщины выбрали лучший автомобиль 2019…
На Ближнем Востоке люди неолита делали украшения из человеческих…
Дмитрий Быков высказался о конфликте с Верой…
Ученые создали лекарство, способное продлевать жизнь…
Официальным дилерам показали новую модель Chevrolet…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова бросила брата в детдоме, потому что там он находится на полном…
Просмотреть все новости