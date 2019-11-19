Эксперты назвали последствия отказа от смартфонов в современности





Согласно данным компании Pew Research Center, количество пользователей смартфонов увеличивается с каждым годом. В России в 2018 году телефоны имелись у 60% граждан, поэтому специалисты интересуются последствиями перехода на кнопочные аппараты. Это может стать затруднительным для большинства, поскольку человеку придется спрашивать прохожих, чтобы найти нужный дом, а поискать в интернете нужную информацию будет возможно только через ноутбук. При этом улучшится внимание, поскольку смартфон выступает серьезным отвлекающим фактором.Кнопочный телефон эксперты советуют иметь людям, которым нужно найти баланс между работой и домом. Дело в том, что многие используют смартфоны как часть рабочего компьютера, а без расширенных возможностей появится больше сил и времени для полноценного отдыха.