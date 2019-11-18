Официальным дилерам показали новую модель Chevrolet Niva





Недавно появилась информация о том, что официальные дилеры получили доступ к новой модели Chevrolet Niva. Данная машина разрабатывалась ещё с 2014 года, когда её впервые показали в рамках Московского автосалона в качестве концепт-кара. Уже на тот момент автомобиль прошел множество тестов, а массовый выпуск мог начаться спустя несколько месяцев. По неподтвержденным данным, разногласия среди руководящего состава компании привел к тому, что конвейерный выпуск модели был отложен на неопределенный период времени.Недавно появилась информация о том, что Chevrolet Niva вскоре появится в автосалонах официальных дилеров. Одна из причин задержки выпуска авто заключалась в выборе наиболее предпочтительного двигателя. Новая модель разрабатывается с учетом использования более мощного из современного мотора.