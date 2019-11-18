Дочь звезды "Дом-2" Инны Воловичевой назвала её плохой матерью





Стоит подчеркнуть, что уже в следующем году дочке звезды "Дом-2" Инны Воловичевой будет 7 лет. На данный момент ее дочь не посещает школу, а Инна выполняет с ней задания самостоятельно. Однако Маша осталась недовольна тем, как ее воспитывает мама. Своими размышлениями по этому поводу экс-участница телестройки поделилась в Сети.Так, ее дочь совсем недавно сказала, что собирается для своих детей в будущем стать самой лучшей мамой на свете. Она отметила, что будет по долгу им разрешать сидеть в интернете, а также есть вредную пищу. Она считает, что в воспитании мамы слишком много запретов.Поклонники Инны только посмеялись от подобных заявлений ребенка и отметили, что их дети тоже не любят подобные запреты.