Лайма Вайкуле призналась, что с детства ненавидит обтягивающую одежду





В свои 65 лет Лайма Вайкуле выглядит весьма молодо, чем заслуживает уважение публики. Эксперты считают, что во многом ее образ составляет одежда, которую артистка подбирает с особой тщательностью. Звезда любит быть стильной, но при этом отказывается от модных сейчас обтягивающих вещей. Она испытывает к ним неприязнь с детства и называет это своей фобией.В обтягивающей одежде артистке неудобно, поэтому она выбирает свободные или полусвободные наряды. Также она предпочитает выглядеть так, будто оделась мимоходом, поэтому не одевается броско.