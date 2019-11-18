Составлен ТОП-5 марок по выручке за 9 месяцев 2019 года в России





Первую строчку в ТОП-5 марок по их выручке занимает южнокорейский бренд Kia. Российские дилеры этого производителя за 3 квартала 2019 года реализовали 168 тысяч транспортных средств, что позволило им заработать 220 млрд рублей. Данный результат на 10,5% выше показателей прошлого периода. На второй строчке оказался представитель японского автопрома – Toyota. Этот производитель за 9 месяце заработал 192 млрд рублей. Тройку лидеров в рейтинге по выручке марок занимает отечественный бренд Lada. Дилеры российского производителя за 3 квартала реализовали автомобилей на сумму 167 млрд рублей, в прошлом году этот показатель был на 10% меньше. Четвертое место ТОП-5 досталось еще одной компании из Южной Кореи – Hyundai. Бренд заработал на рынке России 162 млрд рублей, тем самым увеличив свою выручку на 10%.Закрывает рейтинг представитель немецкого автопрома – Mercedes-Benz. Дилеры этого производителя в России отчитались о выручке в размере 133 млрд рублей, а это говорит о росте продаж на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также эксперты отдельно отметили компанию BMW, не попавшую в ТОП-5, однако продемонстрировавшую самый стремительный рост. Продажи бренда выросли на 27,7%.