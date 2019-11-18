Бренд Hyundai представил дешевую версию Solaris





Новый доступный седан прибывает в Коста-Рику. Hyundai Verna уже доступен на латиноамериканском рынке по доступной цене. Начальный диапазон включает в себя один уровень комплектации, который имеет название Sport. Стоимость небольшого автомобиля китайского происхождения, который в России известен как Solaris, будет располагаться на полпути между Grand i10 и Accent. Известно, что новинку оценили в 1,2 млн рублей, что позволяет сэкономить покупателям до 100 тысячах рублей.Hyundai Verna будет комплектоваться двигателем мощностью 1,4 л и мощностью 95 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. В стандартное оснащение входят тормоза ABS с EBD, передние подушки безопасности, боковые защитные планки, анкеры ISOFIX и 3-точечные ремни с преднатяжителями. Тем не менее, контроля стабильности и большего количества подушек безопасности не предполагается. В покупку также входят информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой USB и Bluetooth, совместимостью с системами Apple CarPlay и Android Auto.