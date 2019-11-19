Ученые нашли способ ускорить процесс восстановления тканей





Ученые внимательно изучили процесс восстановления тканей человека при повреждениях. Как только организм узнает о полученной травме, он отправляет к "месту происшествия" иммунные клетки, призванные обеззаразить рану, а также начать процесс ее затягивания. Во время первого этапа они выделяют разные вещества, призванные уничтожать вторгающиеся в организм патогены. Для этого используются нестабильные молекулы, обычно это пероксиды.В большинстве случаев они уничтожают опасные и инородные клетки, а затем начинается процесс затягивания раны, происходящий за счет восстановления тканей, однако так происходит не всегда. Иногда иммунитет начинают атаковать здоровые части организма, что затрудняет процесс, а иногда делает его и вовсе невозможным.Ученые нашли способ, позволяющий усилить положительное влияние пероксидов, а также снизить негативные последствия. В перспективе это должно ускорить весь процесс восстановления тканей. Эксперименты были проведены на плодовых мухах и показали свою эффективность, однако готовой методики для людей пока нет. Ее разработкой ученые займутся в ближайшее время, процедуру они предварительно назвали "кондиционирование".