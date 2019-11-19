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Ученые нашли способ ускорить процесс восстановления тканей

Британские ученые нашли способ влиять на процесс восстановления тканей в организме человека. Специалисты разрабатывают методику, позволяющую его ускорить, однако им требуется время для проверки ее эффективности.
Ученые нашли способ ускорить процесс восстановления тканей

Ученые внимательно изучили процесс восстановления тканей человека при повреждениях. Как только организм узнает о полученной травме, он отправляет к "месту происшествия" иммунные клетки, призванные обеззаразить рану, а также начать процесс ее затягивания. Во время первого этапа они выделяют разные вещества, призванные уничтожать вторгающиеся в организм патогены. Для этого используются нестабильные молекулы, обычно это пероксиды.

В большинстве случаев они уничтожают опасные и инородные клетки, а затем начинается процесс затягивания раны, происходящий за счет восстановления тканей, однако так происходит не всегда. Иногда иммунитет начинают атаковать здоровые части организма, что затрудняет процесс, а иногда делает его и вовсе невозможным.

Ученые нашли способ, позволяющий усилить положительное влияние пероксидов, а также снизить негативные последствия. В перспективе это должно ускорить весь процесс восстановления тканей. Эксперименты были проведены на плодовых мухах и показали свою эффективность, однако готовой методики для людей пока нет. Ее разработкой ученые займутся в ближайшее время, процедуру они предварительно назвали "кондиционирование".

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:13

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