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Huawei придумала новые способы размещения фронтальной камеры

Компания Huawei продолжает искать пути отказа от размещения датчиков на дисплее своих смартфонов. Специалисты бренда придумали новые способы компоновки фронтальной камеры, откидывающейся с задней панели устройства.
Huawei придумала новые способы размещения фронтальной камеры

Huawei P Smart Z 2019 был первым смартфоном компании, имеющим выдвижной датчик. Новые сведения говорят о том, что специалисты бренда не удовлетворены таким решением и продолжают искать другие пути размещения фронтальной камеры. В Сети появилось сразу два разных варианта решения этой проблемы.

В первом случае смартфон Huawei будет иметь двойную основную камеру, однако ее верхний кристалл расположится на отдельном блоке, способным откидываться и разворачиваться прямо к пользователю. Также стоит отметить, что подобный концепт имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо возле кристаллов, там же можно найти и вспышку.

Второй вариант кажется более простым, удобным и функциональным. Основная камера является двойной, а оба датчика расположены на откидном модуле. Такое решение кажется более удачным, нежели первое. С другой стороны, отмечают эксперты, подобный подход уже использовался другими производителями.

Считается, что новый способ отказа от фронтальной камеры и использования вместо него основной может быть опробован в будущем Huawei P Smart Z 2020, чью презентацию ожидают в ближайшие несколько месяцев.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:52

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