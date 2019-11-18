Huawei придумала новые способы размещения фронтальной камеры
Компания Huawei продолжает искать пути отказа от размещения датчиков на дисплее своих смартфонов. Специалисты бренда придумали новые способы компоновки фронтальной камеры, откидывающейся с задней панели устройства.
Huawei P Smart Z 2019 был первым смартфоном компании, имеющим выдвижной датчик. Новые сведения говорят о том, что специалисты бренда не удовлетворены таким решением и продолжают искать другие пути размещения фронтальной камеры. В Сети появилось сразу два разных варианта решения этой проблемы.
В первом случае смартфон Huawei будет иметь двойную основную камеру, однако ее верхний кристалл расположится на отдельном блоке, способным откидываться и разворачиваться прямо к пользователю. Также стоит отметить, что подобный концепт имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо возле кристаллов, там же можно найти и вспышку.
Второй вариант кажется более простым, удобным и функциональным. Основная камера является двойной, а оба датчика расположены на откидном модуле. Такое решение кажется более удачным, нежели первое. С другой стороны, отмечают эксперты, подобный подход уже использовался другими производителями.
Считается, что новый способ отказа от фронтальной камеры и использования вместо него основной может быть опробован в будущем Huawei P Smart Z 2020, чью презентацию ожидают в ближайшие несколько месяцев.
Huawei P Smart Z 2019 был первым смартфоном компании, имеющим выдвижной датчик. Новые сведения говорят о том, что специалисты бренда не удовлетворены таким решением и продолжают искать другие пути размещения фронтальной камеры. В Сети появилось сразу два разных варианта решения этой проблемы.
В первом случае смартфон Huawei будет иметь двойную основную камеру, однако ее верхний кристалл расположится на отдельном блоке, способным откидываться и разворачиваться прямо к пользователю. Также стоит отметить, что подобный концепт имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо возле кристаллов, там же можно найти и вспышку.
Второй вариант кажется более простым, удобным и функциональным. Основная камера является двойной, а оба датчика расположены на откидном модуле. Такое решение кажется более удачным, нежели первое. С другой стороны, отмечают эксперты, подобный подход уже использовался другими производителями.
Считается, что новый способ отказа от фронтальной камеры и использования вместо него основной может быть опробован в будущем Huawei P Smart Z 2020, чью презентацию ожидают в ближайшие несколько месяцев.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:52