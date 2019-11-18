Киберпреступники нашли лазейку в WhatsApp для взлома смартфонов





Брешь в системе безопасности WhatsApp, которая была обнародована на прошлой неделе, может быть использована для удаленного доступа к зараженным устройствам. Отслеживаемая как CVE-2019-11931 проблема заключается в переполнении буфера, которое может быть вызвано отправкой специально созданного файла MP4 через приложение. Facebook уже выпустил обновления, которые удалили уязвимость, но не предоставил технических подробностей.До настоящего времени не было сообщений об использовании этого эпизода в недавних хакерских операциях. Все же, её можно было использовать для DDoS-атак или похищения конфиденциальных данных пользователя. Известно, что опасности могли подвергнуться устройства не только на операционных системах iOS и Android, но и Windows. Эксперты отмечают похожий метод совершения киберпреступлений в мае 2019 года. Злоумышленникам на то время удалось навредить личной информации пользователей при помощи вредоносного ПО Pegasus.