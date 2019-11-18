«Я совершенно обалдел»: Гарик Сукачев рассказал о знакомстве с творчеством Сергея Шнурова





По словам Гарика Сукачева, на выступление Сергея Шнурова он пришел вместе с женой. Они оба были поражены энергией, исходящей от этого музыканта, он сразу бросился им в глаза. Артист отметил, что тогда лидер «Ленинграда» был скромным, лысым и худощавым, а также имел небольшие усики, однако его игра на контрабасе была поразительной: «Я совершенно обалдел». Между музыкантами сразу завязались хорошие отношения, и они подружились.Тогда Сергей Шнуров подарил Гарику Сукачеву и его супруге кассету со своими песнями. Супруги были поражены творчеством «Ленинграда», поэтому «заслушали эту запись буквально до дыр». С тех пор прошло много лет, однако артист до сих пор помнит те впечатления, которые он испытал во время прослушивания композиций этого коллектива.«Это было что-то запредельное», - признается Гарик Сукачев. Выступление Сергея Шнурова добавило музыканту творческой мотивации, он буквально был готов создавать новые композиции. По словам артиста, он буквально сразу «влюбился» в своего коллегу и его творчество, сообщает издание iz.ru.