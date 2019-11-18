Завершен первый этап поставок российских танков Т-90С в Ирак





Во время авиасалона Dubai Airshow 2019 стало известно об успешной переброске первой партии бронированной техники в Ирак. Об этом говорят представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Известно, что в наличии иракской армии появится большое количество танков Т-90С в дополнение к первым поставкам из 36 экземпляров в 2018 году. На то время глава Генштаба Вооруженных сил Ирака Усман аль-Ганми подтвердил выполнение части контракта со стороны отечественных военных.На данный момент проводятся переговоры относительно оптимальности поставок второй половины военной техники. В частности, обсуждаются порядок и условия оплаты полученного вооружения. Напоминаем, что Т-90С является рассчитанным на экспорт вариантом Т-90. Помимо мощного оружия, в наличии также имеется передовая система управления огнем, высококачественная противоударная защита и высокие показатели мобильности. Преимуществом по сравнению с другими танками, эксперты называют возможность эксплуатации Т-90С в любых климатических условиях и различное время суток.