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Россия готова поставить Турции Су-57 или помочь разработать свои истребитель пятого поколения

Россия готова к продолжению активного военного сотрудничества с Турцией. Москва готова поставить Анкаре новые Су-57 или помочь в разработке собственных истребителей пятого поколения, которые в последствии будут производиться на местных предприятиях.

Такое заявление сделал Дмитрия Шугаев, являющийся главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По его словам, сейчас Россия и Турция согласовывают детали поставок Су-35, однако также возможен вариант покупки и нового Су-57. РФ готова к продажам своего истребителя пятого поколения, если на него появится спрос среди других стран.

Дмитрий Шугаев также предложил Турции иной вариант. Россия готова помочь местным специалистам с разработкой собственного истребителя пятого поколения. Российские инженеры и конструкторы имеют достаточный опыт работы над Су-57, поэтому у них есть бесценный опыт и знания, и они готовыми ими поделиться. Москва уведомила Анкару относительно подобной возможности, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Кроме того, представитель России отметил, что Турция сейчас готовиться к введению систем С-400 в свою группировку ПВО. По словам Дмитрия Шугаева, российские комплексы начнут нести службу в турецкой армейской группировке уже весной 2020 года, сообщает издание «Слово и Дело».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:25

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