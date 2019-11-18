Лариса Долина посетила усыпанную цветами могилу Юлии Началовой

Как отметила Ангелина Миочинская, на могилу Юлии Началовой регулярно кто-то приходит. Недавно дочь Ларисы Долиной посетила кладбище, где похоронена певица, и привезла с собой мягкую игрушку. На фото в своем микроблоге она показала белого плюшевого мишку, которого оставила в цветах возле памятника. Известно, что Миочинская поддерживала хорошие отношения с покойной артисткой, поэтому ее смерть стала личной трагедией для нее и ее звездной матери.В комментариях под постом фолловеры почтили память Юлии Началовой, а также выразили слова поддержки Ларисе Долиной и ее дочери.