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Лариса Долина посетила усыпанную цветами могилу Юлии Началовой

Певица Лариса Долина посетила усыпанную цветами могилу Юлии Началовой. Посвященный покойной звезде пост Ангелина Миончинская разместила на своей странице в сети Instagram.

Как отметила Ангелина Миочинская, на могилу Юлии Началовой регулярно кто-то приходит. Недавно дочь Ларисы Долиной посетила кладбище, где похоронена певица, и привезла с собой мягкую игрушку. На фото в своем микроблоге она показала белого плюшевого мишку, которого оставила в цветах возле памятника. Известно, что Миочинская поддерживала хорошие отношения с покойной артисткой, поэтому ее смерть стала личной трагедией для нее и ее звездной матери.

В комментариях под постом фолловеры почтили память Юлии Началовой, а также выразили слова поддержки Ларисе Долиной и ее дочери.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:04

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