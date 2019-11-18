В России стартовали продажи Jaguar XE 2020 модельного года





Обновленный Jaguar XE имеет достаточно широкую моторную гамму, предлагающую на выбор 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 и 300 лошадиных сил. Также имеется версия с дизельной силовой установкой Ingenium, выдающая 180 «лошадок» и 430 Нм крутящего момента. Автомобиль имеет задний привод, однако доступна опция полного.Базовая версия седана Jaguar XE 2020 модельного года похвастается 18-дюймовыми колесными дискам, кожаной отделкой сидений, оснащенных электрорегулировкой, камерами заднего вида, передними и задними датчиками для парковки и системой удержания полосы движения. [url=http://]Салон[/url] авто претерпел небольшие изменения. Изменилась центральная консоль, теперь она оснащена селектором передач SportShift и переключателем JaguarDrive. Также имеется новое рулевое колесо и цифровая приборная панель. Доступна система Smart Setting, автоматически подбирающая настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа.Изменения коснулись и внешнего вида обновленного седана Jaguar XE. Передняя оптика стала полностью светодиодной, а узор задних фонарей ощутимо изменился. Продажи модели в России уже стартовали.