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В России стартовали продажи Jaguar XE 2020 модельного года

В России стартовали продажи обновленного седана Jaguar XE. Новинка 2020 модельного года похвастается незначительными переменами в дизайне, а также большим числом опций, доступных уже в базовой версии автомобиля, чья цена стартует от 2,84 млн рублей.
В России стартовали продажи Jaguar XE 2020 модельного года

Обновленный Jaguar XE имеет достаточно широкую моторную гамму, предлагающую на выбор 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 и 300 лошадиных сил. Также имеется версия с дизельной силовой установкой Ingenium, выдающая 180 «лошадок» и 430 Нм крутящего момента. Автомобиль имеет задний привод, однако доступна опция полного.

Базовая версия седана Jaguar XE 2020 модельного года похвастается 18-дюймовыми колесными дискам, кожаной отделкой сидений, оснащенных электрорегулировкой, камерами заднего вида, передними и задними датчиками для парковки и системой удержания полосы движения. [url=http://]Салон[/url] авто претерпел небольшие изменения. Изменилась центральная консоль, теперь она оснащена селектором передач SportShift и переключателем JaguarDrive. Также имеется новое рулевое колесо и цифровая приборная панель. Доступна система Smart Setting, автоматически подбирающая настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа.

Изменения коснулись и внешнего вида обновленного седана Jaguar XE. Передняя оптика стала полностью светодиодной, а узор задних фонарей ощутимо изменился. Продажи модели в России уже стартовали.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:11

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