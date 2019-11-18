Стилист Натальи Ветлицкой показал новый имидж певицы
Стилист российской певицы Натальи Ветлицкой опубликовал в Instagram ее фото в новом имидже. Поклонники звезды назвали ее “российской Шэрон Стоун”.
Вадим Галаганов анонсировал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на большую сцену. Стилист показал фотографию звезды с новым имиджем, который высоко оценили фолловеры. В леопардовом манто и со свежей прической артистка выглядит, как Шэрон Стоун, о чем сообщили поклонники. Многим не удалось узнать певицу с первого взгляда. Ветлицкая готовится к возвращению, поскольку в 2020 году у нее уже запланированы выступления.
Звезда 90-х долгое время жила в Испании вместе с дочерью. Наталья Ветлицкая занималась воспитанием ребенка, изучала декор и реставрацию. Теперь же очевидцы сообщают о регулярном посещении певицей музыкальной студии в Москве.
Вадим Галаганов анонсировал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на большую сцену. Стилист показал фотографию звезды с новым имиджем, который высоко оценили фолловеры. В леопардовом манто и со свежей прической артистка выглядит, как Шэрон Стоун, о чем сообщили поклонники. Многим не удалось узнать певицу с первого взгляда. Ветлицкая готовится к возвращению, поскольку в 2020 году у нее уже запланированы выступления.
Звезда 90-х долгое время жила в Испании вместе с дочерью. Наталья Ветлицкая занималась воспитанием ребенка, изучала декор и реставрацию. Теперь же очевидцы сообщают о регулярном посещении певицей музыкальной студии в Москве.