Стилист Натальи Ветлицкой показал новый имидж певицы





Вадим Галаганов анонсировал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на большую сцену. Стилист показал фотографию звезды с новым имиджем, который высоко оценили фолловеры. В леопардовом манто и со свежей прической артистка выглядит, как Шэрон Стоун, о чем сообщили поклонники. Многим не удалось узнать певицу с первого взгляда. Ветлицкая готовится к возвращению, поскольку в 2020 году у нее уже запланированы выступления.Звезда 90-х долгое время жила в Испании вместе с дочерью. Наталья Ветлицкая занималась воспитанием ребенка, изучала декор и реставрацию. Теперь же очевидцы сообщают о регулярном посещении певицей музыкальной студии в Москве.