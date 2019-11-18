Яна Рудковская не хочет жалеть плачущего сына Александра Плющенко





Продюсер Димы Билана имеет необычный подход к воспитанию шестилетнего Александра. Звезда сообщает, что составила некий договор с собственным мужем Евгением Плющенко относительно любого плача сына. Если ребенок ударяется в слезы, пара не должна никаким образом его успокаивать. Яна Рудковская рассказала об этом в ходе беседы с Юлией Барановской в рамках радиошоу «Всё к лучшему». Подобную ситуацию телеведущая обосновывает важностью обучения детей работы в коллективе.Это подтверждается тем, что в свои юные годы молодой фигурист уже зарабатывает себе на жизнь и является известным спортсменом. Как отмечает Рудковская, она не в состоянии постоянно следить за сыном, почему и крайне благодарна помощи со стороны супруга. Частая критика в адрес продюсера заставила последнюю подчеркнуть, что её «строгость» отнюдь не является чем-то жестоким. Речь идет об обыденных ситуациях, вроде футбольных тренировок Александра, во время которых он нередко получает ушибы и плачет. По мнению Рудковской, излишняя жалость и гиперопека будут мешать развитию твердого характера.