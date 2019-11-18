Кристина Орбакайте показала кулинарный талант своей дочери Клавдии





Кристина Орбакайте не раз рассказывала о том, что она по-настоящему восхищается своей 7-летней дочерью Клавдией. Недавно знаменитость в очередной раз продемонстрировала, почему она гордится наследницей. На странице девочки в Instagram был опубликован снимок завтрака, который она приготовила для звездной матери. На тарелке можно увидеть блюдо из овощей, выложенное в форме совы. «Воскресный завтрак. Всем приятного аппетита», - прокомментировал этот снимок автор.Поклонники Кристины Орбакайте были восхищены кулинарным талантом 7-летней Клавдии и отметили, что знаменитости определенно есть чем гордиться. Подписчики похвалили дочь артистки и посоветовали ей чаще радовать свою мать, ведь такие знаки внимание родители запоминают надолго. «Какой красивый совенок вышел, с огурчиками», - написал один из комментаторов.Напомним, Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию от супруга Михаила Земцова. Кроме 7-летней наследницы знаменитость имеет двух уже взрослых детей: 21-летнего Дени Байсарова и 28-летнего Никиту Преснякова. Сыновей исполнительница родила от разных супругов.