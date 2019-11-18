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Кристина Орбакайте показала кулинарный талант своей дочери Клавдии

Известная российская певица Кристина Орбакайте опубликовала новое обновление на странице своей дочери Клавдии в Instagram. Артистка показала кулинарный талант наследницы на примере завтрака, приготовленного специально для нее.
Кристина Орбакайте показала кулинарный талант своей дочери Клавдии

Кристина Орбакайте не раз рассказывала о том, что она по-настоящему восхищается своей 7-летней дочерью Клавдией. Недавно знаменитость в очередной раз продемонстрировала, почему она гордится наследницей. На странице девочки в Instagram был опубликован снимок завтрака, который она приготовила для звездной матери. На тарелке можно увидеть блюдо из овощей, выложенное в форме совы. «Воскресный завтрак. Всем приятного аппетита», - прокомментировал этот снимок автор.

Поклонники Кристины Орбакайте были восхищены кулинарным талантом 7-летней Клавдии и отметили, что знаменитости определенно есть чем гордиться. Подписчики похвалили дочь артистки и посоветовали ей чаще радовать свою мать, ведь такие знаки внимание родители запоминают надолго. «Какой красивый совенок вышел, с огурчиками», - написал один из комментаторов.

Напомним, Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию от супруга Михаила Земцова. Кроме 7-летней наследницы знаменитость имеет двух уже взрослых детей: 21-летнего Дени Байсарова и 28-летнего Никиту Преснякова. Сыновей исполнительница родила от разных супругов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:03

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