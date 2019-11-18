В «УралСпецТрансе» освоили выпуск вакуумных автоцистерн на базе Урал 5557-80Е5





О разработке новейшей коммерческой вакуумной машины на платформе Урал 5557-80E5 сообщают в предприятии «УралСпецТранс». Новинку оснастили дизельным мотором V6 мощностью 273 л. с. и механической коробкой передач с пятью ступенями. Особенностью модифицированного грузовика является наличие пластично-роторного насоса КО-505 с мощностью в 9,0 кВт. Его производством занялись эксперты из ЧМЗ, чье предназначение состоит в создании вакуумного пространства в цистернах ассенизаторских машин, которые выпускаются на базе ЗИЛ, УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ.Это дополнение является не первым в каталоге «УралСпецТранса» за последние годы, ведь в 2018 году сообщалось о подобных модификациях с другими большегрузами. Среди них числились Урал 5557-82Е5, Урал 55557-82Е5, а также Урал 5557-80Е5. При этом, в комплектации включены насосы как отечественного, так и зарубежного производства.