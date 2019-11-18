Никита Ефремов пока не собирается жениться на Марии Иваковой





31-летний актер считает, что не стоит рано вступать в серьезные отношения. Мужчины «созревают» для семейной жизни, по заключению знаменитости, не раньше 35-40 лет. «Свадьба -это очень ответственный шаг. Я уже один раз поспешил. Я сейчас неопытный баклажанчик. Созреть мне надо», - подмечает артист.Напомним, что с Марией Иваковой Никита Ефремов состоит в отношениях только 8 месяцев. Молодая пара проживает в центре Москвы. По словам ведущей программы «Орел и решка», они хорошо находят общий язык. У них полностью совпадают вкусы и интересы. Влюбленные придерживаются правильного питания и стараются не употреблять вредные продукты.