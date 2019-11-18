Наталья Гулькина дебютировала в качестве дизайнера на Неделе моды

По словам самой Натальи Гулькиной, первый эскиз работ она начала делать еще 5 лет назад. Тогда звезда увидела одну очень красивую сумочку, однако ее цена оказалось высокой. Артистка связалась со знакомым дизайнером и предложила ему сделать похожую модель самостоятельно. Так и начался путь певицы в сфере моды. На Estet Fashion Week знаменитость дебютировала в качестве дизайнера.Наталья Гулькина представила осенне-зимнюю коллекцию сумок под названием «Диско навсегда. 2020». В ней можно найти аксессуары для мужчин, женщин, детей и даже собак. Дизайн каждой новинки артистка создала сама и отметила, что вдохновлялась забытыми трендами, поэтому в ее аксессуарах много пайеток.Также Наталья Гулькина в каком-то роде дебютировала как режиссер. Показ своей коллекции сумок знаменитость разыграла в виде небольшого сюжета, в котором приняли участие российские актеры. В качестве моделей на этом мероприятии можно было увидеть Эвелину Бледанс, Шуру, Александра Пескова, Марию Бутырскую, Прохора Шаляпина, Ирину Ортман, Пьера Нарцисса и многих других. Все собравшиеся были поражены проделанной работой новоиспеченного дизайнера.