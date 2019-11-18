Владимир Симонов бросил вторую жену ради отношений со студенткой





Со второй женой Екатериной актер познакомился во время съемок проекта «Корабль». У молодой пары родился сын Василий, но брак успехом не увенчался. Владимир Симонов ушел от жены к студентке из ГИТИСа Надежде. «Она пришла писать курсовую работу. Мне было 44 года, а она училась на втором курсе. Лет 20 ей было, не больше. Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу видеть его круглые сутки, но любовь была сильнее», - вспоминает актер.Отношения с молодой девушкой у знаменитости также не сложились. Поводом для сохранения брака не стал даже совместный ребенок Владимир. «Произошло несовпадение характеров. Оценок. Мнений. Может, сказалась разница в возрасте», - заявляет Владимир Симонов.