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Антон Хабаров подтвердил брак Марии Мироновой с младшим ее на 19 лет актером Андреем Сорокиным

Антон Хабаров подтвердил слухи о бракосочетании 46-летней Марии Мироновой с 27-летним актером Андреем Сорокиным. Данной информацией друг новоиспеченных супругов поделился в прямом эфире программы «Ты не поверишь!»
Антон Хабаров подтвердил брак Марии Мироновой с младшим ее на 19 лет актером Андреем Сорокиным

Артист отметил, что слышал о недавнем пополнении в семье, но еще не успел выразить свои поздравления. По поводу 19-летней разницы возрасте между супругами коллега Андрея Сорокина выражается довольно откровенно: «Для любви нет преград. Семья и отношения – это личное дело каждого».

Недавно журналистам удалось запечатлеть Миронову и Сорокина в аэропорту, после прилета из Афин, где и проходили роды. Актер нес на руках наследника, но от любых комментариев по поводу женитьбы отказался.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:01

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