В Саратове трамвай наехал на 5-летнюю девочку, дело дошло до суда





11 декабря 2018 года на одном из трамвайных маршрутов Саратова случилось происшествие. Россиянка вместе с 5-летней девочкой вышли из трамвая и пытались его обойти спереди, однако в этот момент общественный транспорт начал движение и наехал на ребенка. Вагоновожатая не обратила внимание на происшествие и проследовала до следующей остановки, игнорируя сигналы проезжающих рядом машин и крики людей на улице.5-летняя девочка получила серьезные повреждения ног, их фактически переехало трамваем. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное делопроизводство, его расследование совсем недавно закончилось, а все документы были переданы в саратовский суд. Скоро начнется рассмотрение этого дела по существу. Вагоновожатую обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 264 УК РФ. Травмы пострадавшего ребенка оцениваются как тяжкие, водитель трамвая может попасть в тюрьму. Дата начала судебного процесса пока не оглашена.