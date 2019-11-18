Эксперты определили лучшие заднеприводные седаны 2019 года





Рейтинг возглавила модель BMW 5-series с базовой комплектацией. У владельцев есть возможность выбрать силовой агрегат из широкой гаммы, мощность которого варьируется от 184 до 462 лошадиных сил. На втором месте в рейтинге оказался вечный конкурент Mercedes-Benz E-Class. В базовой комплектации автомобиля имеется версия с передачей мощности только на два колеса. 2,0-литровый двигатель в этой модели сочетается с 9-скоростной АКПП ANG Speedshift, имеющей двойное сцепление. Благодаря базовой комплектации в тройку лидеров также попал американский автомобиль Cadillac CT6. Силовым агрегатом в транспортном средстве выступает V-образный шестискоростной атмосферный аппарат, работающий при объёме 3,6 литра.На четвертом месте оказался Jaguar XE, доступный с тремя двигателями. Производительность каждого варьируется от 180 до 300 лошадиных сил. В пару к модели идет 8-скоростная автоматическая коробка передач. Замыкает рейтинг востребованных в 2019 году заднеприводных седанов южнокорейский KIA Stinger. Две версии автомобиля оснащены 197-сильным двигателем с рабочим объёмом в 2,0 литра.