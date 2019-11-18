Михаил Боярский заявил об уходе со сцены





Данное заявление прозвучало в эфире телешоу «Ты не поверишь!» Боярский назвал себя «достаточно старым и немощным человеком», которого поддерживают «в настоящий момент медсестры». Также артист отметил, что сейчас в стране достаточно много достояний, а себя к ним он не относит. Внешность артиста, отмечает главный «мушкетер», часто не соответствует тому, чем человек живет на самом деле.Михаил Боярский признался, что ненавидит юбилеи, а приближающееся 70-летие он ждет с нетерпением, чтобы «идиотское число» закончилось и можно было спокойно жить дальше, сообщив, что дни рождения вызывают у него лишь раздражение. После завершения творческой деятельности актер планирует посвятить все свободное время любимым внукам, из-за которых он часто ругается с супругой Ларисой Луппиан, ведь она старается его «учить общению с ними». Также Боярский рассказал, что никогда не дарит жене цветы, ведь для этого «у нее есть поклонники».