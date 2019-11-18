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Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается. Более того, актер заявил, что намерен уйти со сцены.
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Данное заявление прозвучало в эфире телешоу «Ты не поверишь!» Боярский назвал себя «достаточно старым и немощным человеком», которого поддерживают «в настоящий момент медсестры». Также артист отметил, что сейчас в стране достаточно много достояний, а себя к ним он не относит. Внешность артиста, отмечает главный «мушкетер», часто не соответствует тому, чем человек живет на самом деле.

Михаил Боярский признался, что ненавидит юбилеи, а приближающееся 70-летие он ждет с нетерпением, чтобы «идиотское число» закончилось и можно было спокойно жить дальше, сообщив, что дни рождения вызывают у него лишь раздражение. После завершения творческой деятельности актер планирует посвятить все свободное время любимым внукам, из-за которых он часто ругается с супругой Ларисой Луппиан, ведь она старается его «учить общению с ними». Также Боярский рассказал, что никогда не дарит жене цветы, ведь для этого «у нее есть поклонники».

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 14:32

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