Сверхмощный чипсет AMD Ryzen 9 3950X с 16 ядрами разогнали до 6 ГГц





Несмотря на намеченный запуск в июле ожидаемого AMD Ryzen 9 3950X, он в скором времени поступит в руки профессионалов. Обладая лучшей в своем классе производительностью для 16-ядерного процессора, чипсет будет доступен для продажи 19 ноября, но уже сейчас можно увидеть его характеристики на ранних этапах. Новинка достигла тактовой частоты до 6 ГГц при помощи разгона на материнской плате ROG Crosshair VII Impact от фирмы ASUS. При этом, результаты были одинаковы как для процессора, так и для памяти.Столь невероятные мощности были достигнуты южнокорейскими экспертами, которые также набрали 5688 баллов в тесте бэнчмарка CInebench R15. Отмечается, что высокие показатели не являются "потолком" для новейшей разработки. С помощью манипуляций с охлаждением и режимами работы, специалисты хотят выжать намного большую скорость обработки данных. Для этого будут использоваться жидкостные системы регуляции температур, поскольку обычные башенные радиаторы предназначены лишь для штатного пользования. Цена на AMD Ryzen 9 3950X составляет 750 долларов США, что станет отличной новостью для дизайнеров, видео-редакторов и геймеров.