Во Владикавказе мужчина избил и ограбил девушку за отказ познакомиться





Молодая жительница Владикавказа прогуливалась по набережной рядом с мечетью на улице Коцоева, когда к ней подошел подозрительный мужчина. Он предложил познакомиться, но получил отказ. В результате он повалил свою жертву на землю и ударил по лицу, сильно ее шокировав. Затем он похитил сотовый телефон гражданки, стоимостью 10 тысяч рублей, и скрылся с места инцидента. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию, назвав сумму причиненного ей ущерба.Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель. Ранее он был судим за аналогичное преступление. На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту правонарушения, подпадающего под статью №161 УК РФ. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.