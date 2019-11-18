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В Xiaomi разработали гаджет для очистки ушей

В компании Xiaomi Corporation разработали необычный гаджет, который поможет пользователям эффективно очищать уши. Разработка получила название Bebird M9 Pro и имеет форму палочки.
В Xiaomi разработали гаджет для очистки ушей

Разработчики отмечают, что главной особенностью гаджета является интеллектуальная система. Устройство имеет минималистичный дизайн, рукоятка изготовлена из черного пластика, что касается чистящей насадки, то материалом для нее выступает мягкая резина цвета морской волны. На конце устройства закреплен эндоскоп, который позволяет в онлайн-режиме вести наблюдение за состоянием внутри уха. Умная «щетка» подключается к смартфону посредством Bluеtooth.

Bebird M9 Pro оснащен фонариком, а в комплекте предлагаются сменные насадки. Емкость батареи составляет 350 мАч, а зарядка осуществляется при помощи док-станции или кабеля USB. Стоимость гаджета составляет 2600 рублей.

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Технологии
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 23:04

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