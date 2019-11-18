Альбина Джанабаева раскрыла секрет крепкого брака с Валерием Меладзе





Альбина Джанабаева прекрасно понимает, что реализовать такой совет в жизни крайне сложно, однако ей и Валерию Меладзе в этом помогает профессия. Знаменитости регулярно находятся на гастролях, а когда у них получается провести время вместе – они крайне рады такой возможности. В таких ситуациях возникает эффект ожидания, который обычно пропадает после начала совместной жизни.«Мы ценим время, когда вместе, но уважаем личное время друг друга», - заявила Альбина Джанабаева. Именно понимание и уважение потребностей партнера артистка считает важнейшей частью любых отношений, ведь только такой подход позволяет супругам чувствовать себя счастливыми. Именно из-за этого в браке певицы и Валерия Меладзе царит настоящая идиллия, уверена знаменитость.Напомним, недавно Альбина Джанабаева разорвала свои творческие отношения с братом своего супруга – Константином Меладзе. Артистка ушла от продюсера и собрала новую команду, помогающую ей в творчестве. При этом сообщается, что такие профессиональные перемены никак не сказались на их личных отношениях. Композитор регулярно проводит время со своим братом и его супругой.