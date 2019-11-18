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Эксперты составили ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников в России

В ближайшие несколько лет автопроизводители порадуют публику новейшими внедорожников. Эксперты решили составить ТОП-5 самых ожидаемых моделей в России.

Давно и хорошо известный китайский бренд Geely завоевал первое место в рейтинге самых ожидаемых кроссоверов, благодаря новой модели SX11. Известно, что сборкой последней занимаются эксперты белорусского завода "БелДжи". На российском рынке новейший SUV появится всего лишь через 5-6 месяцев. Его комплектация обрадует автолюбителей, поскольку включает передовую платформу BMA, 1,5-литровый бензиновый двигатель V3 с турбонаддувом мощностью в 177 л.с., семиступенчатую РКПП, а также разгон до первой сотни километров за 7,9 секунд. Покупка компактного внедорожника обойдется клиентам в 20 тысяч долларов США.

На втором месте оказался Skoda Karoq, который презентуют в Нижнем Новгороде ранней весной 2020 года. Его стоимость оценена от 1,2 до 1,5 млн рублей в зависимости от оснащения. Тройку лидеров замкнул "немец" Audi Q7 в модернизированном варианте, который выйдет в начале следующего года. Цена на новинку колеблется от 3,9 до 4 млн рублей.

Кроме прочего, в списке также отдали дань уважения китайскому GAС GS8 и Mercedes-Benz GLB. Если первый появится только в начале декабря, то вторая модель была представлена еще два месяца назад во Франкфурте-на-Майне. За покупку GAС GS8 автопроизводители просят около 1,7 млн рублей, а вот Mercedes-Benz GLB обойдется в 2,7 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:25

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