LG запатентовала смартфон с растягивающимся дисплеем
Компания LG запатентовала необычное устройство, использующее технологию гибких экранов. Бренд разрабатывает смартфон с растягивающимся дисплеем, в развернутой форме его размер увеличивается в два раза.
Соответствующие документы LG подала в Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Опубликованные изображения имеют общий вид, поэтому на них отсутствуют все вспомогательные датчики, разъемы и кнопки. Компания лишь хотела описать общий принцип работы смартфона с растягивающимся дисплеем.
В сложенном виде устройство LG напоминает обычный телефон, имеющий длинный и тонкий экран. Снизу и сверху отсутствуют рамки, однако по бокам они имеются. Взяв за них и потянув в разные стороны, можно буквально растянуть этот смартфон. После этого размер его экрана увеличится в два раза. Это достигается за счет использования гибкого дисплея, основная часть которого прячется в боковых частях устройства, именно поэтому они будут толще центральных секций.
Эксперты считают, что такая разработка LG является крайне амбициозной, и у них существуют серьезные сомнения относительно возможности ее воплощения в жизнь. В качестве примера они привели Samsung Galaxy Fold, имеющий дисплей, складывающийся только в одном месте, но даже с этой технологий у компании возникли серьезные проблемы. Идея LG при этом является куда более сложной, поэтому сейчас ее реализация маловероятна.
Соответствующие документы LG подала в Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Опубликованные изображения имеют общий вид, поэтому на них отсутствуют все вспомогательные датчики, разъемы и кнопки. Компания лишь хотела описать общий принцип работы смартфона с растягивающимся дисплеем.
В сложенном виде устройство LG напоминает обычный телефон, имеющий длинный и тонкий экран. Снизу и сверху отсутствуют рамки, однако по бокам они имеются. Взяв за них и потянув в разные стороны, можно буквально растянуть этот смартфон. После этого размер его экрана увеличится в два раза. Это достигается за счет использования гибкого дисплея, основная часть которого прячется в боковых частях устройства, именно поэтому они будут толще центральных секций.
Эксперты считают, что такая разработка LG является крайне амбициозной, и у них существуют серьезные сомнения относительно возможности ее воплощения в жизнь. В качестве примера они привели Samsung Galaxy Fold, имеющий дисплей, складывающийся только в одном месте, но даже с этой технологий у компании возникли серьезные проблемы. Идея LG при этом является куда более сложной, поэтому сейчас ее реализация маловероятна.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:10