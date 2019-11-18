Глюкоза поддержала выбор платья с перьями и стразами Яной Рудковской

Яна Рудковская появилась на сцене в оригинальном дизайнерском платье в стразах и перьях. Наряд звезды имел яркий голубой воротник, а рукава были украшены черными и желтыми перьями. Глюкоза считает, что в этом платье продюсер напомнила ей попугая. Певица дала совет поклонникам, отметив, что выйти на мероприятие в таком виде можно, если это вызывает положительные ощущения. Глюкоза повторила трюк Рудковской, появившись на премии журнала “ОК” в ярком алом платье с перьями, дополнив образ помадой и туфлями в тон. Поклонники посчитали выбор певицы более удачным, чем у продюсера.Фигурист Алексей Ягудин предпочел отказаться от комментариев, отметив, что оценки должен давать муж Рудковской. Однако он заявил, что его супруга никогда бы не появилась в таком виде на сцене.