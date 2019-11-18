Китайские СМИ определили четыре слабые стороны России





Главная из них по мнению издания – это население. Проблема с численностью жителей России, считают журналисты, началась сразу после Второй мировой войны. Тогда СССР столкнулся с серьезной диспропорцией женского населения по отношению к мужскому. В 80-е годы эта проблема была практически решена, однако вскоре произошел распад Советского союза, который привел к очередной волне демографических дисбалансов.Еще одной слабой стороной России является сложность управления и организации жизни в многонациональном государстве. Из-за такого устройство руководство РФ должно тратить немало усилий на предотвращение потенциальных конфликтов, тогда как другие страны не уделяют этому вопросу так много времени.Следующий недостаток – это экономические трудности. Главной их причиной китайское издание считает мононаправленность экономики СССР, она концентрировала свое внимание на ВПК и тяжелой промышленности, тогда как другие отрасли отставали от мировых трендов. И последней проблемой России являются ее регулярные конфликты с США, приводящие к обострению международной обстановки, что негативно сказывается на развитии государства в целом.