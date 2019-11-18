Раскрыты схемы обмана покупателей подержанных автомобилей в СССР и сейчас





Чаще всего перед продажей искусственно уменьшали пробег с целью скрыть реальное состояние авто. Сейчас на подобные махинации идут 30% недобросовестных продавцов, поскольку для этого необходимо обращаться к специалисту. Во времена СССР подобным занимались многие автолюбители, подключая трос спидометра к электромотору, работающему от аккумулятора. Таким образом пробег уменьшался при движении, но для этого требовалось много времени. Более искусные мастера разбирали приборную панель и переставляли валики с цифрами в нужное положение.Эксперты советуют перед покупкой авто обращать внимание на состояние руля, педалей и ручку переключателя. Большие потертости могут говорить о том, что машиной часто пользовались. Следует проверить состояние кузова, а именно кромки капота, стойки и порожки, где коррозию часто исправляют шпатлевкой.