Эммануил Виторган заявил о желании завести третьего ребенка от нынешней супруги





С наступлением почтенного возраста люди обычно планируют счастливые дни, наполненные воспитанием внуков. Такая ситуация совершенно не относится к случаю с Эммануилом Виторганом. 79-летний актер признался, что даже при наличии двух дочерей, ему хотелось бы завести сына. В этом начинании его также поддержала жена Ирина, которая совсем недавно родила дочь Клару, при этом воспитывая годовалую Этель. Большую часть времени пара скрывала факт рождения детей, однако впоследствии они показали их общественности.Ирина Млодик говорит, что для неё было неожиданным счастьем деторождение в столь позднем возрасте, поскольку она всю жизнь мечтала стать матерью. В прошлом у неё диагностировали злокачественное новообразование, которое было успешно прооперировано. Несмотря на опасения и запреты врачей, ей удалось родить двух здоровых младенцев.Напоминаем, что Эммануил Виторган находится в третьем по счете браке, который насчитывает около 20 лет. У него есть взрослые сын и дочь от бывших избранниц, а также множество внуков.