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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров проверил свой бизнес в качестве клиента

Муж ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной поделился одной своей наработкой. Так, он в качестве клиента проверяет собственный бизнес.
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров проверил свой бизнес в качестве клиента

Курбан Омаров сообщил о своих намерениях на личной странице в Instagram. Он отметил, что проверяет собственный бизнес, превращаясь в обычного клиента. Такой способ Курбан назвал одним из самых необходимых в любом бизнесе. По его словам, так можно запросто понять, каковы желания его клиентов. В качестве примера он привел политиков, которые отправляются из своих кабинетов на места, чтобы узнать, каковы реальные проблемы. Такой способ уже во всю применяют в Ульяновской области, где отправляют политиков поработать на отведенные им участки.

После таких разъяснений у пользователей Сети остался лишь один вопрос, а чем именно занимается Курбан Омаров, но это пока остается тайной, которую бизнесмен до сих пор не раскрыл.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:40

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