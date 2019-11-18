Эксперты назвали 4 главные ошибки во время оплаты штрафов ГИБДД





Оплата взысканий от сотрудников государственной автоинспекции не является таким уж простым делом. Большинство людей допускают просчеты при погашении долга, либо выбирают небезопасные способы перевода средств. Эксперты говорят, что главным нюансом во время получения штрафа является время. Если водитель не сможет заплатить определенную сумму по истечении 60 дней, ему может грозить наказание в виде ареста на 15 суток либо дополнительные взыскания. Рекомендуется внести оплату за первые 20 дней с момента постановления.Немаловажным может оказаться и проверка отделений банка или терминала по базе данных Федерального казначейства. Если кредитная организация оказалась зарегистрированной в этом ведомстве, тогда причин для опасений нет. В ином случае денежный перевод не поступит в нужную инстанцию.Поэтому важно не совершать оплату через сомнительные веб-порталы, поскольку многие из них являются мошенничеством. Лучше всего обратиться за помощью к официальным сайтам ГИБДД или «Госуслугам», которые также не взымают комиссию. Наконец, при получении SMS-сообщения о факте нарушения ПДД стоит обратить внимание на точные модель и номер автомобиля. Зачастую система дает сбой и совершает ложную рассылку. В этом случае любой штраф можно оспорить.