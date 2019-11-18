Эксперты дали советы, как встретить зиму и не заболеть





Специалисты утверждают, что 75% крепкого иммунитета – это работа кишечника. Именно в его системе формируются антитела для борьбы с вирусами. Необходимо разнообразить питание всевозможными сезонными овощами и фруктами. Особо полезными будут различные виды капусты (брюссельская, белокочанная, брокколи). Также нужно следить за показателем в организме цинка. Он не вырабатывается самостоятельно, поэтому стоит добавить его в свой рацион. Недостаток цинка может пагубно сказаться не только на защитной функции, но и повлиять на состояние волос, кожи и ногтей.Эксперты настаивают, что в холодное время года необходимо уделить особое внимание поддержанию водного баланса. Зимой и поздней осенью воздух очень сухой, поэтому вода или несладкий чай отлично помогут иммунитету в борьбе с патогенами. Нужно отдавать преимущество чаю с различными травами: тмином, кардамоном или корицей.Стоит обратить внимание на пребывание на свежем воздухе. Ученые уже давно доказали, что движение — это жизнь. Для укрепления иммунитета и сердечно-сосудистой системы необходимо находится на воздухе около 2 часов ежедневно. Это отличный вариант для любителей активного зимнего спорта.