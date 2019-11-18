Россия получила несколько зарубежных заявок на поставку Су-34





Об этом в рамках Dubai Airshow 2019 рассказал Александр Михеев, возглавляющий «Рособоронэкспорт». По его словам, многие страны выразили свой интерес к покупке у России Су-34. Сейчас РФ и потенциальные покупатели проводят согласования данных вопросов и оформляют окончательные заявки. Также было отмечено, что военные отдельных стран уже успели опробовать истребители-бомбардировщики в деле и остались довольны их характеристиками.Напомним, Су-34 способен выполнять широкий спектр задач, включающий поражение как наземных, так и воздушных целей. Боевая машина может работать днем и ночью в любых погодных условиях, что делает ее практичной и надежной. Истребитель-бомбардировщик имеет дальность полета до 4 тысяч км, а его максимальная скорость составляет 1900 км/ч. Боевая нагрузка может достигать 8 тонн, что позволяет военным разместить большое количество вооружения.Выставка Dubai Airshow 2019 проходит 17-21 ноября в ОАЭ. Россия представлена на этом мероприятии большой делегацией, отечественный стенд занимает площадь более 750 квадратных метров и заполнен образцами вооружения 8 ведущих российских военных холдингов.