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Друг МакSим Сергей Купцов показал снимок певицы без фотошопа и фильтров

Известная российская исполнительница МакSим оказалась в неловкой ситуации. Друг артистки Сергей Купцов показал снимок певицы без фотошопа и фильтров, тогда как сама звезда опубликовала в Instagram уже обработанную фотографию.
Друг МакSим Сергей Купцов показал снимок певицы без фотошопа и фильтров

МакSим и Сергей Купцов дружат уже достаточно давно, поэтому после их недавней встречи они решили поделиться совместным фото в социальных сетях. Опубликованный певицей снимок произвел на ее поклонников положительное впечатление, многие из них заявили, что сейчас знаменитость выглядит отлично, однако вскоре ситуация резко изменилась.

Аналогичный снимок МакSим в Instagram выложил Сергей Купцов, однако фото оказалось оригинальным, на нем не было фотошопа и фильтров. Сравнив два фото легко можно заметить разницу между ними. Поклонники были поражены тем, что артистка использует такие приемы для того, чтобы казаться более привлекательной. Фанаты заметили, что певица изменила цвет кожи, сделав его более здоровым, а также скрыла недостатки слегка увеличившихся щек.

После этой неловкой ситуации поклонники МакSим начали волноваться за здоровье певицы. Они обратили внимание на то, что на последних выступлениях звезда выглядела нездоровой, а ее лицо было отекшим. Многие предполагают, что артистка может проходить курс лечения или испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Сама певица и ее представители никак не комментируют эту ситуацию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:39

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