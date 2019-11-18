Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставке истребителей Су-35





Об этом рассказал Дмитрий Шугаев, являющийся директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Представитель России побывал на выставке в Дубае, где вновь был поднят вопрос сотрудничества РФ и ОАЭ. Он подтвердил, что направления взаимодействия, намеченные в 2017 году, продолжают развиваться и обговариваться. При этом представитель России отказался раскрывать подробности этого процесса.Напомним, в 2017 году РФ и ОАЭ договорились о широком сотрудничестве в военной сфере. Россия пообещала поставить партнерам Су-35, однако объемы сделки не сообщались. Кроме того, страны договорились о разработке легкого истребителя пятого поколения, основой для него должен был выступить МиГ-29. С тех пор правительства ведут согласование деталей этих проектов.Также стоит отметить, что 17 ноября Россия и Саудовская Аравия обговорили поставки С-400 «Триумф». Подробности переговоров неизвестны, однако эксперты отмечают, что подписание контрактов станет в первую очередь геополитической победой Москвы, ведь она серьезно укрепит свои позиции на всем Ближнем Востоке.