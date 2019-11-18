«Роскосмос» разработает новый двигатель для «космолетов»





В государственном реестре подтвердили патент от корпорации «Роскосмос», который касался схемы сборки новейшего двигателя для воздушно-космических самолетов, способных продолевать скорость звука. Проект включает в себя создание силовой установки, который совмещает технологии воздушно-реактивного мотора и агрегата на жидкостно-ракетном топливе. Хотя эксперты теоритезируют о возможном использовании разработки в гиперзвуковых ЛА, существует вероятность внедрения двигателей на авиационно-космическую структуру горизонтального взлета.Если последнее предположение подтвердится, то подобные «космолеты» смогут выступать в качестве многоразовой первой ступени, выводящей ракеты на околоземную орбиту. Сообщается, что скорость будет достигать около 7 тысяч км/ч. В «Роскосмосе» говорят, что аналогичный проект существует в США и Великобритании в рамках акции SABRE. В отличие от отечественного патента, в зарубежных отмечается большая усложненность конструкции. Несмотря на определенное отставание от иностранных коллег, российские технологи намерены совершить первые испытания возвращаемых космических ракет в 2022 году.