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Suzuki представила новый кроссовер Jimny

Suzuki Jimny 2019 года с ретро-стилем и жестким полным приводом появился на рынке. Новый кроссовер, представленный японской компанией, привлек внимание экспертов.

Suzuki Jimny 2019 года, совершенно новое поколение продолжительной серии маленького и прочного внедорожника, теперь стало доступным российской клиентуре. Цены на японский автомобиль уже подтверждены: модель SZ4 начального уровня стоит от 20 тысяч долларов. В стандартную комплектацию входит полный привод, полноразмерное запасное колесо, передние противотуманные фары, круиз-контроль, поддержка Bluetooth и 15-дюймовые стальные колеса. Все модели поставляются с небольшим выбором активных систем безопасности, включая предупреждение о выходе из полосы движения и управление спуском.

Новый кроссовер Suzuki Jimny продолжает традицию предложения внедорожных характеристик в очень компактном кузове, а также улучшает качество езды как по бездорожью, так и в населенных пунктах. Ретро-черты, такие как круглые фары, щелевая решетка радиатора и квадратный кузов - отдают дань уважения старшим моделям. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. в сочетании с пятиступенчатой "механикой" или четырехступенчатой АКПП. В то же время эксперты критикуют почти идентичные пропорции с прошлым поколением, небольшой багажник и плоховатую аэродинамику.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:25

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