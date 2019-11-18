В Сети вспомнили про загадочный ретрокар Roll Royce Phantom I Jonckheere Coupe
В Сети вспомнили про Roll Royce Phantom I Jonckheere Coupe, выпущенный в 1934 году. Этот загадочный ретрокар имеет богатую и необычную историю, в один момент автомобиль купили за круглую сумму, а потом он оказался на свалке.
Изначально Roll Royce Phantom I вышел в 1934 году, его сборкой занималась компания Hooper, а покупателем был богатый клиент из Индии. Последнему не понравился внешний вид автомобиля, поэтому он отправил его в Бельгию, где тюнеры из Jonckheere переделали экстерьер автомобиля, сделав ему футуристический дизайн. Авто получило задний бампер в виде киля и двери овальной формы. Головная оптика была выполнена в форме пуль, а радиаторная решетка имела вытянутую форму и подчеркивала необычный внешний вид авто.
После этого Roll Royce Phantom I Jonckheere Coupe принял участие в конкурсе в Каннах, а затем переехал в США вместе с прежним владельцем. После этого автомобиль провел несколько лет на свалке, где его нашла пара энтузиастов. Они привели авто в порядок, а затем продали японскому бизнесмену за 1,5 млн долларов, это произошло в середине 80-х годов. Спустя 20 лет уникальный ретрокар передали музею Petersen. Теперь увидеть данный экземпляр может любой посетитель этого заведения. Также автомобиль часто принимает участие в выставках и автопробегах ретромобилей в разных странах мира.
Изначально Roll Royce Phantom I вышел в 1934 году, его сборкой занималась компания Hooper, а покупателем был богатый клиент из Индии. Последнему не понравился внешний вид автомобиля, поэтому он отправил его в Бельгию, где тюнеры из Jonckheere переделали экстерьер автомобиля, сделав ему футуристический дизайн. Авто получило задний бампер в виде киля и двери овальной формы. Головная оптика была выполнена в форме пуль, а радиаторная решетка имела вытянутую форму и подчеркивала необычный внешний вид авто.
После этого Roll Royce Phantom I Jonckheere Coupe принял участие в конкурсе в Каннах, а затем переехал в США вместе с прежним владельцем. После этого автомобиль провел несколько лет на свалке, где его нашла пара энтузиастов. Они привели авто в порядок, а затем продали японскому бизнесмену за 1,5 млн долларов, это произошло в середине 80-х годов. Спустя 20 лет уникальный ретрокар передали музею Petersen. Теперь увидеть данный экземпляр может любой посетитель этого заведения. Также автомобиль часто принимает участие в выставках и автопробегах ретромобилей в разных странах мира.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:47